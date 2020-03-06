Türk oyuncudan Şenol hocaya çağrı

Almanya 2'nci lig takımı Darmstadt'ta forma giyen 28 yaşındaki Serdar Dursun milli takıma çağrıda bulundu. Çıktığı 26 maçta 14 gollük performans sergileyen Türk oyuncu, Milli takım forması için can attığını dile getirdi.

Abone ol

Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun, A Milli takımımız için konuştu.

Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun, hayalinin Türk milli takımında oynamak olduğunu ve teknik direktör Şenol Güneş'ten çağrı beklediğini söyledi.

"Hiçbir Türk benden iyi vuramaz"

Bild Gazetesi'nde "Hiçbir Türk benden iyi vuramaz" başlıklı verilen haberde 26 maçta 14 golle oynayan Serdar Dursun'un gözünü Türk milli takımına diktiği vurgulandı

"Ben değil istatistiklerim konuşuyor"

Bundesliga 2'de son 7 maçında 6 gol atan 28 yaşındaki Serdar, konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Şu anda Türk gazetelerinde ve sosyal medyada zaten çağrılabileceğim konuşuluyor ama beni görüp görmediklerini bilmiyorum. İstatistiklerimin benim adıma konuştuğunu düşünüyorum. Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" sözlerini kullandı

A Milli takımda Cenk Tosun, sakatlığının ardından EURO 2020 umutlarını kapatırken, Şenol Güneş'in de nasıl bir sürpriz yapacağı merakla beklenmeye devam ediyor.