HABER /  SPOR
ADV Büyük Koton indirimini kaçırmayın!

Türk oyuncudan Şenol hocaya çağrı

Almanya 2'nci lig takımı Darmstadt'ta forma giyen 28 yaşındaki Serdar Dursun milli takıma çağrıda bulundu. Çıktığı 26 maçta 14 gollük performans sergileyen Türk oyuncu, Milli takım forması için can attığını dile getirdi.

Abone ol

Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun, A Milli takımımız için konuştu. 

Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun, hayalinin Türk milli takımında oynamak olduğunu ve teknik direktör Şenol Güneş'ten çağrı beklediğini söyledi.

"Hiçbir Türk benden iyi vuramaz"

Bild Gazetesi'nde "Hiçbir Türk benden iyi vuramaz" başlıklı verilen haberde 26 maçta 14 golle oynayan Serdar Dursun'un gözünü Türk milli takımına diktiği vurgulandı

"Ben değil istatistiklerim konuşuyor"

Bundesliga 2'de son 7 maçında 6 gol atan 28 yaşındaki Serdar, konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Şu anda Türk gazetelerinde ve sosyal medyada zaten çağrılabileceğim konuşuluyor ama beni görüp görmediklerini bilmiyorum. İstatistiklerimin benim adıma konuştuğunu düşünüyorum. Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" sözlerini kullandı

A Milli takımda Cenk Tosun, sakatlığının ardından EURO 2020 umutlarını kapatırken, Şenol Güneş'in de nasıl bir sürpriz yapacağı merakla beklenmeye devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Pakdemirli'den 'Tarımsal destek' açıklaması: Hesaplara yatırmaya başlayacağız
Türkiye'den Abdullah Öcalan tepkisi! Utanç verici
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB Türkiye'ye daha fazla para vermek için görüşüyor
Ateşkes anlaşması sonrası Rusya'dan ilk açıklama! Erdoğan-Putin zirvesi
Adana'da hastanede korkunç olay oda arkadaşı gözlerini oydu
Afganistan'da siyasetçilere bombalı saldırı
ÖNCEKİ HABERLER
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri resimli yeni tebrik yazıları
Allah'ın ahirette yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir günahları ne?
Paris'teki maratonlara koronavirüs darbesi
Antalya'da sahte altınları satmaya çalışırken baltayı taşa vurdu
Recep ayında kılınacak namaz nasıl kaç rekat kılınır?
Levent Can kimdir son durumu doktorları açıkladı
Yorumlar