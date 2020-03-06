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Antalya'da sahte altınları satmaya çalışırken baltayı taşa vurdu

ANTALYA'da kuyumcuya giren Hüseyin A. elindeki sahte altınları satmak istedi. Kuyumcu uyanık çıkıp, bölgeden geçen güven timlerine haber verince Hüseyin A. suçüstü yakalandı. Öte yandan zanlının aynı suçtan bir çok kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Antalya'da, kuyumculara sahte altın bilezik satmaya çalışan 50 yaşındaki Hüseyin A., polis ekiplerince suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hüseyin A.'nın, aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kuyumcu uyanık çıktı

Olay, önceki gün, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan güven timlerinin yanına gelen kuyumcu, kendilerine sahte altın satmak isteyen kişi olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen güven timleri, Hüseyin A.'yı dükkanda kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin A.'nın üzerinde yapılan aramada, 7 sahte altın bilezik ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Hüseyin A.'nın, aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

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