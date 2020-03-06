İtalyan takımının gözleri Marcao'nun üzerinde

Galatasaray'ın formda stoperi Marcao, İtalyan takımı Fiorentina'nın gündeminde. Corriere dello Sport gazetesi, Fiorentina'nın Marcao'yu takip ettiğini yazdı. Öte yandan 23 yaşındaki stoperin Galatasaray'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Serie A ekiplerinden Fiorentina savunma transferi çalışmaları doğrultusunda Galatasaray'dan Marcao'yu gözüne dikti.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, savunma hattına takviye yapmak isteyen Fiorentina, Marcao'yu gündemine aldı. Haberde Mor Menekşeler'in futbolcuyu transfer etmek istediği belirtilirken 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun transferinin kolay olmayacağına vurgu yapıldı.

Fiorentina takipte

2019'un Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki stoper bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.

Marcao'yla ilgilenen Fiorentina, Serie A'da 25 maçta topladığı 29 puanla 13. sırada bulunuyor.