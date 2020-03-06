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Almanya'dan Türkiye'ye mültecilerle ilgili teklif!

Yunan sınırında mülteci krizi sürerken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye mali desteğinin sürdürülmesi karşılığında mülteci akınının durdurulmasını istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararla Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açtı. Karar, Avrupa'da büyük bir endişeye neden oldu. Yunanistan kapılarına dayanan mülteciler, Avrupa'ya ilerlemek için büyük bir mücadele verirken Avrupalı liderler üst üste Türkiye'ye çağrılar yapmaya başladı.

Mali destek sürsün...

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sığınmacılar konusunda Türkiye'ye mali desteğin sürdürülmesini, bunun karşılığında da Türkiye'nin mutabakata uyması gerektiğini söyledi.

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