'Takım Oyunu' Bülteninin sunucusu Serkan Korkmaz görevinden ayrıldı

A Spor'da Yayın Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Korkmaz görevini bıraktı. 'Takım Oyunu' adlı spor programında Erman Toroğlu gibi yorumcuların katıldığı bültenin sunuculuğunu yapan Serkan Korkmaz, görevinden ayrılınca program yalnız kaldı.

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A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz bilinmeyen bir nedenle görevinden ayrıldı. Korkmaz'ın Fotomaç gazetesinde köşe yazılarına devam edeceği öğrenildi. Bilindiği üzere canlı yayında gerginlik yaşayan Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın ile de yollar ayrılmıştı. Serkan Korkmaz'ın yerine vekaleten Spor Müdürü Ender Bilgin atandı.

Serkan Korkmaz hakkındaki bilgiler şöyle:

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Serkan Korkmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Asıl mesleği İnşaat Mühendisliği olan Korkmaz okul döneminde televizyon dünyası ile tanışarak Cine 5 ve Show Tv bünyesinde çeşitli görevler aldı.

Ardından NTV'de 10 yıl, Haber 24'te 3 sene, Fox Türkiye'de 1 sene çalışan Serkan Korkmaz bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Genel Direktör Yardımcılığı görevinde de bulundu. Kariyerinde TRT ve Beyaz Tv macerası da olan Korkmaz, Turkuaz Medya Grubu'nda A Spor'un kuruluşunda yer almıştı ve Yayın Koordinatörü olarak görev yapıyordu.