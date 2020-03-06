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Emekli promosyon ödemeleri başlıyor kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emeklinin bankalardan alacağı emekli promosyon ücretleri belli oldu. Buna göre emekli maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira ödenecek. Peki emekli promosyon ödemesi ne zaman olacak?

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Emekilerin 2020 promosyon ücretleri belli oldu milyonlarca emekli rahat bir nefes aldı. Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki promosyon anlaşması yapıldı. Milyonlarca emeklinin yeni dönemde alacağı promosyon ücreti belli oldu. Peki emekli promosyon ücretleri kime na kadar ödenecek?

2017 yılında ilki imzalanan ancak Şubat ayında sona eren emeklilerin promosyon anlaşmaları yenilendi. Ziraat Bankası ile SGK arasındaki imza töreni Ankara'da SGK Başkanlık Binası'nda gerçekleşti. 

Anlaşmayla aylığı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira promosyon alacak.

İşte yeni taban rakamlar:

1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 

2.500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararı alındı.

Yüzde 66 oranında artış var.

13 milyon emekliye 9 milyar TL promosyon ödenmesi öngörülüyor.

Eski promosyon ne kadardı?
Var olan sistemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, Bin iki bin TL arasında olanlara 375, 2 bin lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu.

ÖDEMELER NE ZAMAN: Ödemeler, emeklilerin yaptıkları anlaşmaları izleyen süreçte yapılacak. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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