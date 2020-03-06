Türkiye'de koronavirüs iddiası bu görüntüyle çıktı! Sağlık Bakanı açıklama yaptı
TÜRKİYE'de korona virüs olduğuna ilişkin iddialar bir görüntüyle yayılınca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları geldi. Bakan Koca corona iddiasına kaynak teşkil eden görüntüyü paylaşıp durumu izah etti. Corona virüsü dünyada bugün de can aldı. İtalya ve İran'dan kötü haberler geldi. İşte Türkiye ve dünyadaki son durum:
'İstanbul'da koronavirüs var' söylentisinin kaynağı bu fotoğraflar oldu. Bir şüpheli vakanın nakli sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada 'İstanbul'da koronavirüs var' denilerek lanse edildi. Oysa söz konusu fotoğraf Sakarya'da önceki gün çekilmişti. Umre dönüşü rahatsızlanan hastanın nakli sırasında "izolasyonlu sedye" kullanılması söylentileri körükleyen unsur oldu. Görüntülerdeki kişinin test sonuçları ise negatif çıktı ve taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı yaptığı son dakika bilgilendirmesi ile Türkiye'de henüz test sonucu pozitif çıkan bir koronavirüs vakasına rastlanmadığının altını çizdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan görüntülere açıklama
Söz konusu görüntülere ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sakarya'daki naklin video görüntülerini paylaşan Fahrettin Koca, şunları yazdı:
-Sakarya’da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok.
Fahrettin Koca'nın paylaştığı görüntüler
Neden bu sedye kullanıyor?
Şüpheli vakaların 'izolasyonlu sedye' ile taşınmasına ilişkin de bilgilendirme yapıldı. İlk kez dünyada Ebola salgını ile kullanılmaya başlayan 'negatif basınçlı izolasyon sedyesi' dış ortamdan izole edilmesi gereken vakalarda kullanılıyor. İçine konulan hastanın teneffüs ettiği hava, ekipmanın hepa-filtre sistemi çalıştırılarak süzülüyor ve akım cihazı yardımıyla dış ortama atılıyor. Böylece içeride bulunan hastada eğer bulaşıcı bir hastalık varsa hava yoluyla bunun dışarıya bulaşmasının önüne geçiliyor. Sedyenin fermuarı kapatıldıktan sonra vaka ilgili merkeze ulaştırılana kadar katiyen açılmıyor. Sedye içerisindeyken hastaya bir müdahale yapılması gerekirse, değiştirilebilir eldiven aparatlı bölmelerinden müdahale ediliyor.
İmamoğlu : Bana ulaşan bilgi yok
İstanbul'da koronavirüsü olduğuna ilişkin iddialar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da soruldu. İmamoğlu, “Bana ulaşan bir bilgi yok. Umarım verilen bilgiler doğrudur ve İstanbulumuz bu hastalıktan etkilenmez ve hiçbir can kaybı yaşamayız” dedi. 4 ilde görülen koronovirüs şüphelisi kişilerin test sonuçlarına ilişkin yeni bilgi de geldi. İşte Türkiye ve dünyadaki koronovirüse vakalarına ilişkin son durum: