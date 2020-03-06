Türkiye'de koronavirüs iddiası bu görüntüyle çıktı! Sağlık Bakanı açıklama yaptı

Neden bu sedye kullanıyor?

Şüpheli vakaların 'izolasyonlu sedye' ile taşınmasına ilişkin de bilgilendirme yapıldı. İlk kez dünyada Ebola salgını ile kullanılmaya başlayan 'negatif basınçlı izolasyon sedyesi' dış ortamdan izole edilmesi gereken vakalarda kullanılıyor. İçine konulan hastanın teneffüs ettiği hava, ekipmanın hepa-filtre sistemi çalıştırılarak süzülüyor ve akım cihazı yardımıyla dış ortama atılıyor. Böylece içeride bulunan hastada eğer bulaşıcı bir hastalık varsa hava yoluyla bunun dışarıya bulaşmasının önüne geçiliyor. Sedyenin fermuarı kapatıldıktan sonra vaka ilgili merkeze ulaştırılana kadar katiyen açılmıyor. Sedye içerisindeyken hastaya bir müdahale yapılması gerekirse, değiştirilebilir eldiven aparatlı bölmelerinden müdahale ediliyor.