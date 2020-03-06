TFF'den Etik Kurulu Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Etik Kurulu Talimatı'nın 12'nci maddesinde yapılan değişiklikle ilgili açıklamada bulundu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Etik Kurulu'nun ihlal leyhine alacağı karar sonrası sportif ve eğitici yaptırımlar uygulanabileceği paylaşıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada; Etik Kurulu Talimatı'nın 12'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında değerlendirilmeyen olaylar, basın ve yayın organları ile sosyal medyada etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişilerin, disiplin müfettişleri tarafından Etik Kurulu'na sevk edileceğini belirtildi.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada verilen ifadeler şunlar:

Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesinde yapılan değişiklik 21 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Söz konusu değişiklikle, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında değerlendirilmeyen olaylar, basın ve yayın organları ile sosyal medyada etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişiler disiplin müfettişleri tarafından Etik Kuruluna sevk edilecektir.

Etik kurulu savunma yazısı gönderecek

Bu madde kapsamında yapılan sevkler hakkında TFF internet sitesinden kamuoyu bilgilendirilecek ve Etik Kurulu tarafından ilgilisine 3 gün içinde cevaplandırılmak üzere savunma istem yazısı gönderilecektir.

"Sportif ve eğitici yaptırımlar uygulanabilir"

Kurul tarafından ihlalin gerçekleşmesine karar verilmesi halinde, ihlalin niteliğine göre uyarma, kınama, huzurda kınama, yazılı ya da görsel medya aracılığı ile kınama veya ihlalin toplumdaki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik olarak kişinin konferans vermesi veya sporcularla ilgili organizasyonlara katılması gibi sportif ve eğitici yaptırımlar uygulanabilecektir.

Kurulun kararına 7 gün içinde itiraz edilebilir

Taraflar, Kurul kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edebilir. Süresi içinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi halinde karar kesinleşir. Kararlar kesinleştikten sonra TFF'nin internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır.