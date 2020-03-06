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Süleyman Soylu açıkladı! İşte Yunanistan'a geçen mülteci sayısı

Türkiye'nin sınırlarını açması sonrası Yunan sınırında yaşanan mülteci krizi devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı.

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Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmen sayısı her geçen gün artıyor.Kapıların açılmasıyla birlikte Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giden son göçmen sayısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı.

142 bin 175 göçmen Yunanistan'a geçti

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175" ifadelerini kullandı.

​Dün Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan Soylu, sınırı geçmeye çalışan sığınmacıları Türkiye tarafına geri iten Yunanistan'ın sığınma hakkı ihlali işlediğini söylemiş, 1000 özel harekat polisini geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç sınırına getireceklerini açıklamıştı.

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