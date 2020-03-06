İzmit'te iskeleye bırakılan montta cep telefonu çalınca denizde cesedi bulundu

İZMİT'te iskele üzerinde içinde telefon çalan montu görenler polis ekiplerine haber verdi. Şüphe üzerine denizde yapılan aramada 78 yaşındaki Kenan E.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Polis yaşlı adamın intihar ettiği kanısı üzerinde duruyor.

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İzmit’te, iskele üzerine bırakılan montun cebindeki cep telefonunun çalması üzerine denizde arama yapan polis, 78 yaşındaki Kenan E.'nin cansız bedenini buldu. Yaşlı adamın, denize atlayarak intihar ettiği öngörülüyor.

İzmit Marina’daki iskelede sabah 10.00 sıralarında yere bırakılmış montu görüp, cebindeki cep telefonunun çaldığını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Deniz Polisi, denizde zodyak botla yaptığı aramada bir kişinin cansız bedenini buldu.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Bota alınarak, kıyıya çıkarılan cesedin Kenan E.'ye ait olduğu belirlendi. Kenan E.'nin iskeleden deniz atlayarak intihar ettiği düşünülürken, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.