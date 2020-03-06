HABER /  YEREL
ADV Büyük Koton indirimini kaçırmayın!

İzmit'te iskeleye bırakılan montta cep telefonu çalınca denizde cesedi bulundu

İZMİT'te iskele üzerinde içinde telefon çalan montu görenler polis ekiplerine haber verdi. Şüphe üzerine denizde yapılan aramada 78 yaşındaki Kenan E.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Polis yaşlı adamın intihar ettiği kanısı üzerinde duruyor.

Abone ol

İzmit’te, iskele üzerine bırakılan montun cebindeki cep telefonunun çalması üzerine denizde arama yapan polis, 78 yaşındaki Kenan E.'nin cansız bedenini buldu. Yaşlı adamın, denize atlayarak intihar ettiği öngörülüyor.

İzmit Marina’daki iskelede sabah 10.00 sıralarında yere bırakılmış montu görüp, cebindeki cep telefonunun çaldığını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Deniz Polisi, denizde zodyak botla yaptığı aramada bir kişinin cansız bedenini buldu.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Bota alınarak, kıyıya çıkarılan cesedin Kenan E.'ye ait olduğu belirlendi. Kenan E.'nin iskeleden deniz atlayarak intihar ettiği düşünülürken, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu açıkladı! İşte Yunanistan'a geçen mülteci sayısı
Almanya'dan Türkiye'ye mültecilerle ilgili teklif!
Bakan Süleyman Soylu dün duyurmuştu Özel Harekatçılar hızla yola çıktı
Pakdemirli'den 'Tarımsal destek' açıklaması: Hesaplara yatırmaya başlayacağız
Türkiye'den Abdullah Öcalan tepkisi! Utanç verici
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB Türkiye'ye daha fazla para vermek için görüşüyor
ÖNCEKİ HABERLER
2. dönem okul tatili ne zaman Nisan tatili başlangıcı
Bacağınızda ağrı ve uyuşukluk bel kaymasının en önemli belirtileri
İtalyan takımının gözleri Marcao'nun üzerinde
Emekli promosyon ödemeleri başlıyor kim ne kadar alacak?
'Takım Oyunu' Bülteninin sunucusu Serkan Korkmaz görevinden ayrıldı
Murat Aygen'in eşi Nihan Aslı Aygen kimdir kaç yaşında?
Yorumlar