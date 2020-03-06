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Fahrettin Koca'dan ilginç açıklama! Koronavirüs Meclis'e girmiş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dünyanın kabusu olan koronavirüsle ilgili ilginç bir açıklama geldi. Bakan Koca Engin Özkoç için koronavirüs benzetmesi yaptı.

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Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilginç bir benzetmede bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarını eleştiren Bakan Koca, şunları dile getirdi: “Virüsü ülkemize bugüne kadar sokmamayı başardık. Meclis’teki doğrusu akıl almaz davranışı görünce de çok şaşırdığımı ifade etmek istiyorum. ‘Koronovirüs Meclis’e girmiş’ dedim. Milletimiz bu kişiyi ve gerekenleri karantinaya gerekirse almasını bilir.”

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