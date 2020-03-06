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Sinop'ta bulunan ortaokulda tacizci müdür iğrençliği

SİNOP'ta bulunan Belören Ortaokulu müdürü iddiaya göre iki kız öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine polise haber verildi. Gözaltına alınan müdür Bayram D., verilen ifadeler sonucu tutuklanıp cezaevine konuldu.

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Sinop'un Gerze ilçesinde, 55 yaşında olduğu öğrenilen ortaokulu müdürü Bayram D. iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Gerze İlçesi Kadı Mahallesi'ndeki Belören Ortaokulunda iddiaya göre okul müdürü Bayram D., iki kız öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine, olay polise bildirildi. Okula gelen polis ekipleri, okul müdürü Bayram D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Bayram D., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine konuldu.

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