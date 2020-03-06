Cemrelerin düşme tarihi ne zaman ücüncü cemre düştü mü?

Havalar artık yavaş yavaş ısınmaya, bahar kendisini hissettirmeye başladı. Peki yıl içinde 3 kez düşen ve baharı müjdeleyen cemreler düştü mü? Üçüncü yani son cemre toprağa düşecek. Son cemre düşmesi ise bugün yani 5-6 Mart tarihleri arasında yaşanıyor.

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Bahar artık yaklaşıyor, havalar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Peki bize baharı müjdeleyen cemre düşmeleri ne zaman bitiyor? Üçüncü cemre ne zaman nereye düşecek? 19-20 Şubat tarihinde ilk cemre düştü. İkinci cemre ise 26-27 Şubat'ta suya düştü. Şimdi vatandaşlar 3. cemrenin toprağa düşmesini bekliyor.

CEMRE TARİHLERİ: Cemrenin ilki 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. İkinci Cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü. Cemrenin sonuncusu ise 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR: Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir