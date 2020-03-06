YÖKDİL sonuç ekranı açıklanıyor TC ile sınav sonucu sorgulama

ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır sorusu ÖSYM tarafından yapılan AYÖKDİL/1 sınavına giren adayların gündeminde. YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 26 Mart'ta açıklanacak. Sonuçları TC numarası ve şifre ile sorgulanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, organize edilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nda (YÖKDİL/1) sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, YÖKDİL sonuçları hakkında merak edilenler...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM'nin açıkladığı 2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2020 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.