Tüm okullarda eş zamanlı koronavirüs seferberliği Bakan Selçuk'tan önemli duyuru

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı kasıp kavuran, ve ülkemizde henüz vakaya rastlanılmayan koronavirüse karşı okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattıklarını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde ölümcül koronavirüs için alınan tedbir uygulamaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi;

"Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz."

El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır.#coronavirus pic.twitter.com/w5z0qlZV6y — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 6, 2020