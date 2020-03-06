Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması: Artık bizim malımız önümüzdeki ay aktif ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan s-400'ler konusunda son noktayı koyarak, "S-400 şu anda artık bizim malımız. Tamamı elimizde. Şu anda tamamı geldi. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik İdlib zirvesi için gittiği Moskova'da Putin ile yaptığı görüşme sonrası, uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili bir soruya çok net cevap verdi. Erdoğan S-400'ler artık bizim malımız önümüzdeki ay aktif ediyoruz' dedi.

S-400 projesi etkilenir mi?

Erdoğan, "Rusya geçmişte hassas konularda verdiği sözleri yerine getirmemiş, taahhütlerini tutmamıştı. Buna benzer bir durum Libya'dan Suriye'ye kadar olan coğrafyada yine Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye düşürecek mi? Böyle politikalar sürdürürse Rusya Federasyonu S-400 gibi kritik hayati projeler bundan etkilenir mi?" sorusuna net cevap verdi ve şunları söyledi;

Noktayı koydu: Artık bizim malımız

S-400 şu anda artık bizim malımız. Bir taraftan S-400 ile ilgili eğitim çalışmaları vesaire bunlar devam ediyor. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Şu anda tamamı geldi. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek. Ama yine söyleyeyim, dün de söyledim yetkililerine; Amerikalılara "Eğer bize Patriot verirseniz biz sizden de Patriot alırız" dedik.