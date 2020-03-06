Erdoğan teklifi böyle reddetmiş: Miçotakis’in olduğu yere gelmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırındaki mülteci kriziyle ilgili Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un "Sofya’da bir toplantı yapalım” teklifine “Miçotakis’in olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem.” deyip geri çevirdiğini açıkladı.

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İdlib krizinin çözülmesi için Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek anlaşmaya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

33 askerin şehit edilmesi olayı sonrası AB ülkelerine geçiş yapmalarını engellememe kararı verilmesi sonrası mülteciler Yunanistan sınırına dayandı. Yunanistan'ın geçişleri engellemek için kullandığı sert yöntemler ise dünya kamuoyunu rahatsız etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Erdoğan, "Her şeyden önce bizim Yunanistan tarafı ile bu süreçte “Açık kapı artık kapalı mı?” bunu tartışacak zamanımız yok, o iş bitti. Biz kapıları açtık şu anda." diye konuştu.

"Miçotakis’in olduğu yere gelmem"

Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bize “Sofya’da bir toplantı yapalım” dedi. Buna Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i de davet etmek istedi. O gün iki tane ölüm vakası vardı.

Bu olaydan sonra ben de kendisine dedim ki “Miçotakis’in olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem.

O gece çok konuştuk, çok ikna etmeye çalıştılar ve sonra iptal edildi. Zira bu işler bu kadar ucuz değil. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmadığını bu siyasetçilerin bilmesi lazım. Dolayısıyla bunlar olmamış olsa belki bu süreç çok daha farklı akacaktı. Mülteciler gidebildiği kadar gidecek biz bunları zorla ülkemizden de çıkartmıyoruz.

"Kendi istekleriyle çıkıyorlar"

Kendi arzularıyla kendi istekleriyle bu insanlar çıkıyor. Ama tabi Yunanistan bunlara zulmediyor. Takip ettiğim kadarıyla, en son 5 tane vaka vardı öldürdükleri. Tüm bunların yanında tabi şişleyerek batırdıkları botlar da bunların yine çok gaddar yaklaşımlarıdır. Tabi bakıyorsunuz bunlar Avrupa Birliği’nden gelenleri böyle farklı yerlerde gezdirip öbür taraftan da maalesef bu uygulamaları sürdürüyorlar.

"Şansölye bize 25 milyon avrodan bahsetti ama..."

Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan’a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler; '350’sini hemen gönderelim, 350’sini de sonra gönderelim.' dediler. Bırakın 700 milyon avroyu, Şansölye bize 25 milyon avrodan bahsetti ama ondan da maalesef henüz bir ses çıkmadı. Avrupa Birliği’nden gerek Konsey Başkanı Sayın Charles Michel olsun gerek Komisyon Başkanı Sayın Ursula von der Leyen olsun onlar da bazı sözler verdi. Onlardan da bir netice çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama Sayın Bakanımızla da bazı görüşmeleri oldu. Gelse de gelmese de biz bu kadar seviye kaybına uğramış değiliz, Allah’ın izniyle bu işi hallederiz.

Mesela basın mensuplarını o briket barakaların yapıldığı yere bir götürmek lazım. Oraları görmek lazım. 25-30 metrekarelik yapılar. İstiyoruz ki oralarda Suriyeli kardeşlerimiz daha iyi koşullarda yaşasın, yani biraz daha konforlu olsun. Duruma göre biz farklı ekip de ayarlar oradaki briket barakaları bir an önce bitirip o insanları oralara yerleştiririz.