Emekli ödemeleri başladı! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emekli promosyonunda yeni ücretler önceki gün netleşti. Bankalar emekli promosyonlarını tek tek açıklarken ödemeler de 1 Mart itibariyle başladı.
Emekli promosyon ücretlerinde yeni rakamlar SGK ile bankalar arasında gerçekleştirilen toplantılarla belli oldu. İlk olarak 2017 yılında promosyon ücreti almaya hak kazanan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı.
Var olan sistemde maaşı 1000 TL altında olanlara 300, 1000 - 2 bin TL arasında olanlara 375, 2 bin TL üzeri olanlara 450 TL promosyon ücreti veriliyordu.
2020-2023 dönemi için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı; bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacak.
Ödemeler 1 Mart itibariyle başladı
Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
İşte banka banka promosyon ücretleri...