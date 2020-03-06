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Cihangir İslam Saadet Partisi'nden neden istifa ettti? Detaylıca açıkladı

Saadet Partisi'nden ayrılan Milletvekili Nazır Cihangir İslam, istifa kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bağımsız İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, savunduğu metot ve görüş farklılıklarının yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancının Saadet Partisinden istifa gerekçelerini oluşturduğunu belirtti.

İslam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 24 Haziran genel seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak seçildiğini ve milletvekilliği görevini sürdürdüğü Saadet Partisinden 4 Mart'ta istifa ettiğini hatırlattı.

Neden istifa etti?

Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci selametle atlatması ve geleceğinin inşa edilmesi hususlarında parti yönetimiyle niyet ve kaygılarının hatırı sayılır ölçüde ortaklaştığını belirten İslam, "Ancak bu hususların çözümüne dair savunduğumuz metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan sokaklardaki sempatizanlarına kadar tüm Saadet Partisi camiasına teşekkür eden İslam, şunları kaydetti:
"Bu iç burkan yol ayrımında Saadet camiasının gösterdiği müşfik tutumun ve tutturduğu yüksek nezaket seviyesinin ülkemiz siyasetine de bir örnek teşkil etmesini diliyorum. Kendilerine bu nedenle bir kez daha müteşekkirim. Dileğim, onları mahcup etmemek için gayretimin sınırlarını zorlayacağımdan emin olmaları. Bütün dostane davetlere icabet ederek farklı kesimlerle diyalog kurmak, düşmanlıkları ortadan kaldırmak, düşmanlık üretenlerle mücadele etmek bundan sonra da ödev tanımım içerisinde yer alacaktır. TBMM'de milletimizin güvenine layık olmaya bundan sonra da gayret gösterecek, sadece doğruyu söylemeye ve sadece doğru kararlara el kaldırmaya devam edeceğim. Adil, huzurlu, bütün yurttaşlarının ve ülkemize sığınan her insanın güven duyduğu bir ülke yönetimini tesis etmek için parti, kişi, kurum farkı gözetmeden katkı sunmayı ahlaki ve öncelikli ödevim olarak görüyor, bundan sonra da çalışmalarımı bu çerçevede sürdüreceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ediyorum."

İslam, istifasının şahsı, Saadet Partisi ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

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