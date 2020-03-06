Kopenhag - Başakşehir maçına Coronavirus engeli
Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı Coronavirus tehlikesi sebebiyle seyircisiz oynanacak.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turunda Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
Seyircisiz oynanacak
Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüsü sebebiyle seyirci alınmayacağını duyurdu.
İlk maç Perşembe günü
Son 16 turu ilk maçı 12 Mart Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.