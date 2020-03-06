Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu

GAZİANTEP'te çok sayıda polisin görev aldığı uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı, bir çok farklı türden uyuşturucu malzeme ele geçirildi.

Abone ol

Gaziantep'te, torbacı olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 mahallede 604 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Çakmak ve Yaprak Mahalleleri'nde operasyon gerçekleştirdi. 604 polisin katıldığı operasyonda bir helikopter, drone ve dedektör köpekler de kullanıldı. 2 mahalleyi abluka altına alarak, operasyonu başlatan polis ekipleri, şüpheli kişiler ve sürücüleri durdurarak aradı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

34 kişi gözaltına alındı uyuşturucu malzeme ele geçirildi

Özel Harekat polislerinin de görev aldığı operasyonda, 43 ev, 28 iş yeri ile 460 araç arandı, 2 bin 100 kişinin üst araması yapıldı. 12 saat süren operasyonda, 83 kilo esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 900 gram metamfetamin, 550 gram bonzai, 280 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 4 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. 34 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorguları devam eden şüpheliler, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.