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Edirne'de broşür dağıtmıştı! İsveçli ırkçı parti lideri Akesson sınırdışı edildi

Pazarkale Sınır Kapısı'ndaki göçmenlere ırkçı broşür dağıtan İsveç Demokratları Partisi lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edildi

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İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson,  işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edilecek.

Göçmelerin gelmemesini istemişti

İsveç Demokratları Partisi lideri Jimmie Akesson ile Genel Sekreteri Mikael Eriksson, Edirne'nin Pazarkale Sınır Kapısı'ndaki yüzlerce göçmene broşür dağıtmış, el ilanlarında da "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz. Konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm" yazdığı ortaya çıkmıştı

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