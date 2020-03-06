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Beşiktaş'ta Douglas sezonu kapattı

Beşiktaş'ta 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan Douglas, sezonu kapattı.

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Süper Lig'de bu akşam sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş'a kötü haber geldi. Gökhan Gönül'ün yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Brezilyalı sağ bek Douglas, sakatlandı ve sezonu kapatmak zorunda kaldı.

Sezonu kapattı
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: "Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos’un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris’de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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