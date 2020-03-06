Fransız gazetesinden bomba iddia! Esad askerlerini Hafter'e gönderdi

Fransız Le Monde gazetesinden bomba bir iddia geldi. Gazetenin iddiasına göre Rusya ve Türkiye'nin anlaşması sonrası rahatlayan Esad paralı askerlerini Hafter'e yardıma gönderdi.

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Türkiye ile Rusya'nın, İdlib için vardığı ateşkes anlaşması, ağır kayıplar veren Esad rejiminin elini rahatlattı.Gözünü şimdi de Libya'ya diken rejime bağlı paralı askerler, darbeci Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya gönderildi. Haber, Fransız Le Monde gazetesinde yer aldı. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, Libya'da Esad rejimi ile Hafter'in ittifak kurduğu belirtildi.

Rejim ile Hafter, meşru hükümete karşı birleşti

Esad rejiminin, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini Hafter yanlısı sözde hükümete verdiği ifade edilen haberde, Esad rejimi ile Hafter'in, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı birleştiği kaydedildi.

Rejim askerleri Hafter saflarında

Haberde, Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Rusya tarafından da desteklendiği vurgulandı.Esad rejimi ile Hafter arasında 2018'den bu yana yakın ilişkilerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Esad rejimine bağlı paralı askerlerin Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya geldiği belirtildi.Üç gün önce Libya'nın Şam Büyükelçiliğini, Hafter yanlısı sözde hükümete teslim eden Esad rejimi, "Hafter'i resmi olarak tanıyan ilk yönetim" oldu.