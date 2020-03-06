Yunan polisi Suriyelileri dövdükten sonra paralarını alıp yarı çıplak sınırdan attı
YUNANİSTAN'a geçen bir grup göçmen, Yunan polisi tarafından dövüldü. Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.
Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri’nden geri gönderdi.
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Köylüler yardım etti
Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.
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Göçmenlerin yarı çıplak dönüş görüntüleri...
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İşte Yunanistan sınırında yaşanan mülteci krizinden yürek burkan kareler
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