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Yalova'da görevden alınan Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk başkan seçildi

Zimmet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Vefa Salman'ın yerine AK Partili Mustafa Tutuk geçici olarak belediye başkanı seçildi.

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İÇİŞLERİ Bakanı tarafından zimmet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi. 

Bugün Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin üçüncü turda 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan Ak Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova’nın geçici Belediye Başkanı oldu.

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