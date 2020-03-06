Mardin'de ince bağırsağından yapay mesane yapıldı

MARDİN'de idrarından kan gelmesi sonucu mesanesinde tümör olduğu anlaşılan Mehmet Aydın'a operasyonla ince bağırsağından yapay mesane yapıldı.

Abone ol

Mardin'de, mesanesinde tümör tespit edilen 54 yaşındaki Mehmet Aydın'ın ince bağırsağından mesane yapılarak, idrar yoluna bağlandı.

Mardin Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne idrarından kan gelmesi nedeniyle başvuran Mehmet Aydın'ın mesanesinde tümör tespit edildi. Hastaneye yatırılan Aydın'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Üroloji doktorları Op. Dr. İsmail Basmacı, Op. Dr. Göksel Bayar ve Op. Dr. Çağlar Yıldırım tarafından ameliyata alınan Aydın'ın ince bağırsağından mesane yapılarak, idrar yoluna bağlandı.

Yapılan ameliyatla ilgili olarak doktorları tebrik eden İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz ise Mardin’de ilk defa yapılan bir operasyonla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Mesane kanserinde ileri yaştaki erkeklerin en çok risk altında olan grup olduğuna dikkat çeken Dr. Yavuz, mesanesi alınan hastaların, kendi ince bağırsağından yapılan yeni bir yapay mesane ile sosyal hayatlarına aynı şekilde devam edebileceğini dile getirdi.