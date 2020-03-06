Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntüler! Türk ve Rus askerinden ortak devriye

Türkiye-Rusya arasında önceki akşam imzalanan İdlib anlaşması gece 12:00'de yürürlüğe girdi. Ateşkes anlaşması sonrası tansiyonun zirve yaptığı İdlib'den ilk görüntüler geldi. Görüntülerde, Türk ve Rus askeri araçları birlikte devriye atıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de tırmanan gerilimi görüşmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından, Türkiye ve Rusya arasında İdlib Mutabakatı imzalanarak ateşkes sağlandı. Ateşkes imzalanmasının ardından İdlib'den gelen ilk görüntülerde Türk ve Rus askeri araçlarının beraber devriye attığı anlar yer aldı.

İdlib Mutabakatı maddeleri neler?

- İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

"Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar getiriyor"

Suriye konusunda daha önce de Sayın Putin'e söylediğim bir konuyu bugün de ele alma fırsatı bulduk. Suriye ve İdlib'deki gelişmeler ikili ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilememelidir. Bu anlayışla bugün önemli bir adım attık ve ateşkes anlaşmasını yaptık. Buradaki üç madde önem arz ediyor. 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe giren ateşkesle ilgili arkadaşlarımız konunun sahada takibini de yapıyor. Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar getiriyor.

- Ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor.

- İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor.

- Orada bulunan askerlerimizin güvenliğini teminat altına alıyor.

- Sivillerin korunması için önemli bir adım teşkil ediyor.