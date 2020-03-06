Fenerbahçe Abdullah Avcı'yla el sıkıştı iddiası
Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun tavsiyesi üzerine Abdullah Avcı ile prensipte el sıkıştı.Abone ol
Kupa maçında son olarak takımın başında sahaya çıkan Ersun Yanal'lla yolarını ayıran ve hoca arayışına giren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Roger Schmidt kabul etmedi
Yönetim önce Alman teknik direktör Roger Schmidt ile temas kurdu. Alman çalıştırıcı Bundesliga'da takım çalıştırmak istediğini ifade ederek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.
Daum-Dalic ikilisinden vazgeçildi
Sarı-Lacivertlilerin gündemindeki ikinci formülde ise sportif direktörlük görevi için Christoph Daum, teknik direktörlük görevi için de Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'in adı geçiyordu. Ancak yönetimden bu fikre de sıcak bakmayanlar olunca vazgeçildi.
Emre önerdi
Ali Koç takımın başına yabancı teknik adam getirmek istese de kulübün şartları gereği rota yerliye döndü. Ve o isim de geçen sezon da adı masada olan Abdullah Avcı'ydı. Sarı lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu'nun tavsiyesi üzerine Abdullah Avcı ile temasa geçti.
Yemekte buluşup el sıkıştılar
Ajansspor'un edindiği bilgiye göre; Ali Koç, Kandilli'deki yalısında Abdullah Avcı ile yemekte buluştu. Görüşmede taraflar prensip anlaşmasına vardı. Avcı'nın ekibinde Orhan Ak da yer alacak.
Beşiktaş'ta çalışmıştı
57 yaşındaki Abdullah Avcı, bu sezon Beşiktaş ile anlaştı ancak gerek yönetim değişikliği gerekse alınan kötü sonuçlar yolların ayrılmasına neden oldu.