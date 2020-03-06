Fenerbahçe Abdullah Avcı'yla el sıkıştı iddiası

Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun tavsiyesi üzerine Abdullah Avcı ile prensipte el sıkıştı.

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Kupa maçında son olarak takımın başında sahaya çıkan Ersun Yanal'lla yolarını ayıran ve hoca arayışına giren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Roger Schmidt kabul etmedi

Yönetim önce Alman teknik direktör Roger Schmidt ile temas kurdu. Alman çalıştırıcı Bundesliga'da takım çalıştırmak istediğini ifade ederek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.





Daum-Dalic ikilisinden vazgeçildi

Sarı-Lacivertlilerin gündemindeki ikinci formülde ise sportif direktörlük görevi için Christoph Daum, teknik direktörlük görevi için de Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'in adı geçiyordu. Ancak yönetimden bu fikre de sıcak bakmayanlar olunca vazgeçildi.

Emre önerdi

Ali Koç takımın başına yabancı teknik adam getirmek istese de kulübün şartları gereği rota yerliye döndü. Ve o isim de geçen sezon da adı masada olan Abdullah Avcı'ydı. Sarı lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu'nun tavsiyesi üzerine Abdullah Avcı ile temasa geçti.





Yemekte buluşup el sıkıştılar

Ajansspor'un edindiği bilgiye göre; Ali Koç, Kandilli'deki yalısında Abdullah Avcı ile yemekte buluştu. Görüşmede taraflar prensip anlaşmasına vardı. Avcı'nın ekibinde Orhan Ak da yer alacak.

Abdullah Avcı kimdir?

Avcı futbola Vefaspor'da başladı. Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa, İstanbulspor, Küçükçekmecespor ve Nişantaşıspor'da oynadı. Avcı, 1999 yılında Vefaspor'da forma giyerek futbolu bıraktı. Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerine İstanbulspor'da Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla, Galatasaray PAF takımı, Türkiye U17, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takımı, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştırdı.



Beşiktaş'ta çalışmıştı

57 yaşındaki Abdullah Avcı, bu sezon Beşiktaş ile anlaştı ancak gerek yönetim değişikliği gerekse alınan kötü sonuçlar yolların ayrılmasına neden oldu.