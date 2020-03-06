İstanbul'da cinsel ürün baskını 'göçük düzeltme merkezi' diye tabela asmışlar

İSTANBUL'da polis ekiplerinin görünce şok olduğu bir baskın gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda cinsel performans artırıcı olduğu ileri sürülen 1 milyon adet ürün ele geçirildi. Adreslerden birinin 'göçük düzeltme merkezi' olması dikkat çekti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler baskında cinsel performans artırıcı sidenafil ve benzeri etken maddeler ile cinsel performans artırıcı enerji içeceği, çikolata ve ilaç ele geçirdi.,

1 milyon sahte ürün ele geçirildi

Eş zamanlı yapılan baskınlarda toplamda 1 milyon sahte ürün ele geçirildi. Ele geçirilen cinsel performans artırıcı ürünlerin piyasa değerinin ise 4 milyon TL olduğu belirtildi. Beylikdüzü'nde bir iş merkezindeki adreste ise cinsel performans artırıcı ürünlerin bekletildiği dükkâna 'Göçük düzeltme' tabelası asıldığı görüldü.

3 kişi gözaltına alındı

Ekipler ayrıca 3 kişi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Ele geçirilen ürünlerin ihracatı ve ithalatı ise Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış durumda.