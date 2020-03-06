Koronavirüs Orta Avrupa'ya yayıldı! Slovakya da ilk vakayı doğruladı

AVRUPA'da hızla yayılan ölümcül virüs Slovakya'ya da sıçradı. Böylece koronavirüs salgını Orta Avrupa'da tamamen yayılmış oldu.

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"Bugün 52 yaşındaki bir erkek hastanın enfekte olduğunu doğruladık" diyen Başbakan Peter Pellegrini, kimliği açıklanmayan hastanın başkent Bratislava'da tecrit altında olduğunu söyledi.

Herhangi bir seyahat yapmadı

Hastanın yakın zamanda herhangi bir seyahat yapmadığı ancak oğlunun birkaç hafta önce İtalya'nın Venedik kentinden döndüğü belirtildi. Ancak yetkililer hastanın oğlunun koronavirüs belirtilerini göstermediğini açıkladı.

Yetkililer bu vakalar dışında bugün 300 şüpheli kişiye daha test yapıldığını ve hepsinin sonucunun negatif çıktığını da ekledi.