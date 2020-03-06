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Ahmet Nur Çebi konuştu: Tüm kadınları maça davet ediyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları arasında oynanacak karşılaşma için tüm kadınları Vodafone Park'a davet etti.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de oynanacak Vodafone Kupası maçında İspanya'dan Atletico de Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Biletleri stat gişelerinden temin edilebilen maça girişler ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş, Türk sporunun mihenk taşı, kurulduğu günden bu yana sadece erkeklerin değil kadınların da spor yapma olanağı bulduğu bir kulüp. 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'yi temsilen kadın sporcu gönderen ilk kulüp. Beşiktaş'ta yetişen Halet Çambel ve Suat Fetgeri milli forma ile olimpiyat oyunlarına katılan 'ilk Türk kadın sporcular' olarak Türk spor tarihine isimlerini yazdırdılar" diye konuştu.

Sporun cinsiyetçi olmadığına inanıyoruz

"Biz sporun cinsiyeti olmadığına inanıyoruz; yeteneği ve azmi olan herkes Beşiktaş çatısı altında her spor dalında temsil edilebilir. 80 yıl önce Türkiye'den olimpiyatlara ilk defa kadın sporcu gönderen bir kulübün temsilcileri olarak, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da eşitlikten yana olduğumuzun altını çizmek isterim. Vodafone ile kadın futbolunda yakaladığımız başarılı çizgiyi devam ettirmeye kararlıyız" cümlelerini kullandı.

Çebi'den Bütün kadınlara davet

Çebi, Dünya Kadınlar Günü'nde bütün kadınlar için sahaya çıkıp mücadele edecek kadın futbolculara başarılar diledi, bütün taraftarları ve camiayı Atlético de Madrid ile yapılacak bu heyecanlı müsabakayı izlemeye davet etti.

"Dünyadaki tüm kadınlar için oynayacağız"

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Esra Erol, Cinsiyetçi önyargıları kırmak gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Kadın Futbolu Takımı olarak, sosyal bir misyon da üstlendik. Herkese kadınların güçlü olduğunu ve futbol oynayabileceğini göstermek istiyoruz. Sponsorumuz Vodafone'a çok teşekkür ediyoruz"dedi.

Erol sözlerine şöyle devam etti, "Vodafone'un futbolda 'Ben varım' diyen kadın oyuncuları desteklemesi çok değerli. Atlético de Madrid ile maç yapacak olmanın heyecanı içindeyiz. Kendimize güveniyoruz. Bu maçın bizi en çok motive eden yanı, Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir maç olması. Bu maçı sadece kadın futbolcular için değil, dünyadaki tüm kadınlar için oynayacağız" cümlelerini kullandı.

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