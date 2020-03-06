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Yunanistan sınırında Özel Harekat polisleri göreve başladı

YUNANİSTAN'ın, yakaladığı göçmenlere şiddet uygulayıp para ve eşyalarını aldıktan sonra geri göndermesi üzerine İçişleri Bakanlığı bin Özel Harekat polisi görevlendirmişti. O polisler bugün itibariyle sınırda devriye gezerek görevlerine başladı.

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Edirne'den geçtikleri Yunanistan’ın, şiddet uygulayıp geri gönderdiği göçmenler için görevlendirilen tam donanımlı bin özel harekat polisi görevine başladı. Özel harekatçılar, doğal sınır Meriç Nehri'nde, zodyak botlarla devriye gezmeye başladı.

Dün Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirilen tam donanımlı özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca tedbir alacağını açıkladı.

"İnsaniliğimizi devam ettiren anlayış rotaya koyuyoruz"

Bakan Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri aldık, tam donanımlı bin özel harekat polisini, geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç'in tüm sınır sistemine getirdik. Zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak ve onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek, kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede, gerekli tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum. Burada, insaniliğimizi devam ettiren anlayışımızı ortaya koyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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