Fatih Erbakan koronavirüsün arkasındaki ülkeyi açıkladı

ÇİN 'den dünyaya yayılan koronavirüs nereyse bütün ülkelere yayıldı. Türkiye'nin bütün komşularında görülen virüsle ilgili Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çarpıcı bir iddia geldi.

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Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünyaya dehşeti yaşatan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınının arkasında Siyonistlerin olabileceğini vurguladı.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Malezya ziyaretini kısa kesip Sakarya'da düzenledikleri Büyük Kudüs Mitingi'ne katıldığı için Büyükelçi Mustafa'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Erbakan'ın Filistin ve Kudüs meselesini kendileri için manevi bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Siyonizmin hedefi Türkiye

Filistin'in başına bela olan Siyonizm'in asıl hedefinin Tüm İslam ülkelerini ve dolayısıyla Türkiye'yi yutmak olduğunu kaydeden Erbakan; "Filistin meselesi bazılarının söylediği gibi sadece Arapların meselesi değil. Büyük İsrail projesinin sınırları kuzeyde Nevşehir'de Kapadokya'ya, güneyde de Medine'ye kadar uzanıyor. Dolayısıyla Siyonizm tüm Müslümanların sorunudur. Çünkü Siyonizm Yahudiler hariç herkesi kendisine hizmet etmesi gereken köleler olarak görüyor." şeklinde konuştu.

Aileyi bitirmek istiyorlar

Siyonizm'in en büyük hedeflerinden birinin aile kurumunu bitirmek olduğunu ifade Erbakan; "Siyonizm, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aile kurumunu çökertmek için kanunlar çıkarttırıyor. Siyonizm evlilikler zorlaşsın diye İstanbul sözleşmesini gibi sözleşmeler dayatıyor. 'Toplumsal cinsel eşitlik' ne demek? Toplumlara eşcinselliği bu vasıtayla empoze etmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar peki? 'Bilim adamı' değil 'bilim insanı' diyerek kadın ve erkek arasında güya eşitlik oluşturduklarını ifade ediyorlar. Halbuki asıl maksat cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak. Çünkü cinsiyetsiz bir toplum demek 'eşcinsel bir toplum' demek. Son yıllarda Hollywood'da yapılan filmlerin 3'te 1'inde eşcinsellik var. Geçen haftalarda ziyaret gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs'ta eşcinsellik propagandası yapan çok sayıda bilboardlara şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Amaçları üremeyi engellemek

Erbakan, Siyonizm'in üremeyi engellemek için aşı ve ilaç sanayi, GDO'lu gıdalar yoluyla kanseri ve kısırlığı arttırdıklarını vurgulayarak, "Eskiden bir şehirde çok az kanser hastası olurdu şimdi ise neredeyse her apartmanda bir kanser hastası var. Yine uzmanların araştırmasına göre bu şekilde giderse 30 yıl sonra 10 çiftten 9'nun çocuğu olmayacak. Siyonizm kanser, kısırlık, eşcinsellik ve ailenin çökertilmesi ile Yahudiler dışındakiler çoğalmasın istiyor. Onlara göre '30-40 milyon Yahudi kalsın onlara hizmet edecek 1 milyar insan yeter!' diye düşünüyorlar. Kalan 6 milyar insan onlara göre sözde seçilmiş halk olarak onların kaynaklarını tüketiyor. Bu söylediklerimi onların kitaplarında bulabilirsiniz." dedi.

Koronavirüs Siyonizmin işi

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Koronavirüs'ünün de arkasında Siyonizm'in olabiliceğini vurgulayan Erbakan; "Şimdi tüm dünyayı saran Koronavirüs'ünü konuşuyoruz; elimizde kesin bir delil olmamakla birlikte bu virüs Siyonizm'in insan sayısını azaltma ve çoğalmasını engelleme amaçlarına hizmet ediyor, önemli araştırmacılar da bunu dile getiriyor. Erbakan Hoca, 'Siyonizm insanların çektiği sıkıntıların sebebi olan 5 bin senelik mikroptur' derdi." şeklinde konuştu.