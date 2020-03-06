Jandarma'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi
Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından özel bir klip paylaşarak tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Abone ol
Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter hesabından paylaştığı video kliple kutladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, 'Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' notuyla video klip paylaşıldı. Klipte, kadın jandarma personellerin tatbikat, operasyon ve arama- kurtarma çalışmalarının görüntülerine yer verildi. Ayrıca görüntülerde yer alan röportajlarında kadın jandarmalar, bu görevi nasıl tercih ettikleri ve üniformaya olan bağlılıklarını anlattı.
Tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun.🌹💐🌺— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 6, 2020
Videonun tamamını izlemek için ⬇https://t.co/mSzTFAUKRl pic.twitter.com/Yk6bhBVHuw