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Jandarma'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından özel bir klip paylaşarak tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter hesabından paylaştığı video kliple kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, 'Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' notuyla video klip paylaşıldı. Klipte, kadın jandarma personellerin tatbikat, operasyon ve arama- kurtarma çalışmalarının görüntülerine yer verildi. Ayrıca görüntülerde yer alan röportajlarında kadın jandarmalar, bu görevi nasıl tercih ettikleri ve üniformaya olan bağlılıklarını anlattı.

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