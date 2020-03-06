Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü izole edilen bir kişinin koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını belirterek, "Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok" ifadelerini kullandı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle gözlem altına alınan bir hastanın ambulansa nakledildiği anları gösteren bir video paylaştı.
Söz konusu görüntülerin şüphe durumunda alınan tedbirin ciddiyetini gösterdiğini belirten Bakan Koca, "Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.
Sakarya’da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok. pic.twitter.com/g4q9bauHiq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2020