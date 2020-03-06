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Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Rusya ile İdlib konusunda yapılan anlaşma sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasına gitti. Heyet bölge hakkında bilgi alırken incelemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Bakan Akar ve komutanların, 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

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