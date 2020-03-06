HABER /  GÜNCEL
ADV Büyük Koton indirimini kaçırmayın!

Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenleri güç kullanarak engellemeye çalışan Yunanistan polisinin açtığı ateşte hamile bir kadın yaralandı.

Abone ol

Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri tarafından yine ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği göçmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi.

Yunanistan şiddetten vazgeçmiyor
Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri artık engellemeyeceğini açıklamasının ardından Türkiye-Yunanistan sınırına binlerce göçmen akın etti.Yunanistan bu göçmenlerin ülkelerine geçmemesi için şiddet kullanıyor.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarındaki Karaağaç ilçesinde geçici bir kamp alanı oluşturuldu. Binlerce göçmen sınıra sıfır noktada yer alan bu kamp alanında bekliyor.

Çok sayıda mülteci yaralandı
Gazetecilerin girişine izin verilmeyen kamptan karşıya geçmek isteyen göçmenler Yunanistan sınır polisinin biber gazı, tazyikli su veya mermi kullanarak yaptığı müdahaleyle karşılaşıyor. Bugün de Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda mülteci bu müdahale nedeniyle yaralandı.

Yaralanan hamile kadının son durumu bilinmiyor
Vurulanlar arasında kampta bekleyen hamile bir göçmen de bulunuyor. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın, hastaneye sevk edildi. Bölgeye basın mensuplarının girişine izin verilmediği için sağlıklı bir bilgi alınamıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Konya ve Mersin'de 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YÖK üniversitelere koronavirüsten korunma önerilerini içeren yazı gönderdi
MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında organize eylem tespiti
Fenerbahçe geçici teknik direktörünü resmen açıkladı
Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Trump koronavirüs ile mücadele için 8.3 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı
Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı dolar kaybettirdi
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
İstanbul'da 1 milyon paket sahte cinsel içerikli ilaç ele geçirildi
Emekli promosyon ödemeleri başlıyor kim ne kadar alacak?
Yorumlar