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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi

Anadolu Ajansı

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 49 kişi daha artarak 197'ye yükseldi.

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İtalya'da patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. 

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 916, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 4 bin 636 olduğunu aktardı. 

Sivil Savunma Genel Müdürü Borrelli, ölü sayısının düne göre 49 kişi daha artarak 197'ye ulaştığını bildirdi.

Borrelli, hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 62 ile 95 arasında değiştiğini bildirdi.

Borrelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısının da düne göre 109 kişi artarak 523'e çıktığını ifade etti.

Kovid-19 Vatikan'a da sıçradı

Diğer yandan; bir kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Vatikan Basın Ofisi, bu sabah itibarıyla Vatikan’daki özel kliniklerinde tüm sağlık hizmetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken, vaka sayısı ise 577’ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

İspanya'da ölü sayısı 91 yaşındaki bir kişinin vefatıyla 6'ye çıkarken, Madrid özerk yönetimi 213 huzurevini ziyaretlere kapattı.

Romanya'da da Kovid-19 vaka sayısı 9'a ulaştı.

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