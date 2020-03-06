Fenerbahçe geçici teknik direktörünü resmen açıkladı
Fenerbahçe, Denizlispor maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörlük için adı geçen Abdullah Avcı ile herhangi bir temasın da olmadığı vurgulandı.Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'yla anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'yla hiçbir görüşme yapılmadığı aktarılarak, "Kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur" denildi.
Denizlispor maçına Zeki Murat Göle çıkacak
Öte yandan Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'la oynanacak maçta sarı-lacivertlilerin başında antrenör Zeki Murat Göle'nin çıkacağı, camiadaki tecrübeli isimlerin de Göle'ye destek sağlayacağı kaydedildi.
Kamuoyuna Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2020
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