Sahaya dalan Sergen Yalçın'ı bu sözler durdurdu

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçın ilk yarısında Orgill'in N'Koudou'ya müdahelesine sinirlenen Sergen Yalçın, saha içine girdi. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, "Haftaya derbi var hocam" sözüyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi.

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Maçın 19. dakikasında Orgill, N'Koudou'ya sert bir faul yaptı. Bu müdahaleye sinirlenen Sergen Yalçın saha içine girip Jamaikalı oyuncuya tepki gösterdi.

İki isim de kart gördü

Orgill de Yalçın'a karşılık verince saha içinde gerginlik yaşandı. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ı "Haftaya derbi var hocam, gel hocam" sözleriyle sakinleştirdi. Arda Kardeşler de Orgill ve Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi. Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak.