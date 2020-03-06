Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'le telefonda görüştü. Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi Esed'a aktaran Putin, İdlib mutabakatına ilişkin bilgi verdi.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, dün Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vardıkları anlaşmalar hakkında Esed'e bilgi veren Putin, bunların uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağının altını çizdi.

Esed görüşmenin sonuçlarını çok olumlu buldu

Sputnik'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu söyleyen Esed, Suriye'nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Putin'e minnettarlığını ifade etti.

Ateşkes yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.

"Güvenli koridor tesis edilecek"

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan ( Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.