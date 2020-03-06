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HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hdp il başkanı ile 2 şüpheli tutuklandı
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ile 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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