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İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı

Moskova'da imzalanan ateşkes mutabakatının ardından tansiyonun düştüğü Suriye'nin İdlib kentinde Türk ve Rus askerleri, Serakib kasabası yakınlarındaki M4 Karayolu'nda birlikte ilerlerken görüldü. Bu görüntü imzalanan ateşkesin ardından İdlib'deki ilk Rus-Türk devriyesi olarak kayıtlara geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da üstünde mutabık kaldıkları protokol metninde, 15 Mart'ta M4 Karayolu'nun Trumba'dan ( Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca Rus-Türk ortak devriyelerinin başlatılacağı belirtiliyordu. Yayınlanan videoda, Rusya ve Türkiye'ye ait askeri araçların, yoğun çatışmaların ardından Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu'nda ilerlediği görüldü.

Ateşkes mutabakatı imzalanmıştı
Moskova'da, Soçi'de 17 Eylül 2018'de varılan mutabakata ek olarak imzalanan protokol kapsamında ayrıca, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulmasına karar verilmişti.

Söz konusu protokolün üçüncü maddesine göreyse Halep'te Suriye hükümetinin denetiminde olan kentleri Lazkiye ile birbirine bağlayan M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı

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