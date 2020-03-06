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Monaco, Onyekuru için 13.5 milyon euro istiyor

Galatasaray, Nijeryalı oyuncusu Onyekuru için Monaco ile görüşme gerçekleştirdi. Fransız ekibi, Everton'dan 13.5 milyon euroya transfer edilen yıldız oyuncu için 13.5 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceğini sarı-kırmızılı yöneticilere bildirdi.

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Galatasaray'ın geri dönmesi için 6 ay uğraştığı Henry Onyekuru beklentileri boşa çıkarmadı. Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Onyekuru için hocası Fatih Terim sistemini değiştirdi ve 10 numarası Emre Akbaba'dan vazgeçti. Onyekuru'nun ilk 11'e girmesiyle Falcao da performansını artırdı. Monaco'dan 750 bin euroya kiralanan 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ancak Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e kadar Galatasaray'da herkes Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyor.

Everton'a 13.5 milyon euro (92 milyon lira) ödeyerek Onyekuru'nun bonservisini alan Monaco ise "Pazarlığa hazırız ama Onyekuru'dan zarar etmeyeceğiz" mesajıyla genç oyuncuyu 13.5 milyon euronun altında bir rakama satmayacağını Galatasaray'a bildirdi.

B planı kiralamak
Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru'yu tutmak için tüm şartlarını zorlayacak. Takıma geri dönecek Maicon, Babel ve Diagne gibi kiralık yıldızlar yazın satış listesine koyulacak, Belhanda için Körfez ülkelerinden teklif beklenecek. Onyekuru'nun bonservisi için 13.5 milyon Euro bulunamazsa B planı devreye sokulacak ve Luyindama'da olduğu gibi yıldız oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla tekrar kiralanmaya çalışılacak.

Galatasaray formasıyla 51 maça çıktı
Galatasaray'da 2 sezonda toplam 51 kez sahaya çıkan Nijeryalı oyuncu 17 gol atarken 5 kez de asist yaptı.

(Sabah)

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