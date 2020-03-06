Beşiktaş Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Galatasaray derbisi öncesi Kartal'a galibiyeti getiren golleri 6'da Burak Yılmaz (penaltı) ve 88'de Adem Ljajic kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 90+3'te İlhan Parlak (penaltı) attı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

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4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

13. dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da pozisyona giremeyince ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Orgill'in çaprazdan şutunda, Karius topu direk dibinde kornere çeldi.

76. dakikada Rodrigues'in ara pasıyla ceza sahasına giren Faty kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz'ın kaybettiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Ljajic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

90+1. dakikada Vida'nın Rodrigues'e ceza sahası önünde yaptığı müdahaleye hakem Arda Kardeşler faul verdi. Başkent temsilcisi serbest vuruş için hazırlık yaparken VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem penaltıya hükmetti. 90+3. dakikada topun başına geçen İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş: 2 - 1 :Ankaragücü

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Boyd, Boateng (Dk. 66 Diaby), N'Koudou (Dk. 78 Ljajic), Burak Yılmaz (Dk. 90 Umut Nayir)

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan (Dk. 90+2 İlhan Parlak), Lukasik (Dk. 84 Scarione), Faty, Sedat Ağçay (Dk. 68 Lobjanidze), Rodrigues, Michalak, Orgill

Goller: Dk. 6 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 88 Ljajic (Beşiktaş), 90+3 İlhan Parlak (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 41 Lens, Dk. 47 Ruiz, Dk. 52 Elneny (Beşiktaş), Dk. 21 Orgill, Dk. 37 Lukasik, Dk.38 Sedat Ağçay, Dk. 82 Faty, Dk. 83 Michalak (MKE Ankaragücü)