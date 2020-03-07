İlber Ortaylı gerçeği açıkladı 'Kremlin'in her odasında o figür var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeyle ilgili Esed'in bir milletvekili ortaya bir yalan attı, Türkiye'deki muhalifler o yalana sarıldı. Gerçeği tarihçi İlber Ortaylı açıkladı.

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Moskova’daki Erdoğan-Putin zirvesinin ardından Suriye’nin Halep milletvekili Fares Shehabi bir tweet atarak Türk heyetinin arkasındaki Çariçe 2’nci Katerina heykeline dikkat çekti. Katerina’nın Osmanlı’yı 11 kez yendiğini iddia eden vekil, bu heykelin Türk heyetini rencide etmek için özellikle seçildiğini ima etti. Türkiye'de de birçok siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı bu twitten yola çıkarak paylaşım ve yorum yaptı.

Kremlin'in her odasında o figür var

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, işin gerçeğini anlattı. Ortaylı, “O vekil saçmalamasın. Bu düzeysiz bir milliyetçilik. Kremlin’in her odasında, salonunda tarihi bir figür bulunur” diyerek tepki gösterdi. Suriyeli vekil Shehabi’nin tarih bilgisinin zayıf olduğunun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ortaylı şunları söyledi:

Neresini düzelteyim! Katerina Osmanlı'yı 11 kere yenmedi

“2’nci Katerina Osmanlı’yı 11 kere yenmedi. O vekil saçmalamasın. Biraz tarih öğrensin. Osmanlı ile iki kere harp ettiler. Kırım için de savaştılar. Küçük Kaynarca’da Osmanlı’yı yenmişti. Kırım ilhak edildi onun zamanında. Suriye vekili her şeyi bıraktı da şimdi bundan mı medet umuyor? ‘Şimdi de Putin yenecek, biz de mutlu olacağız mı?’ demek istiyor.

Bunların huyu byle illa Rusya'nın uydusu olacaklar

Bizim de böyle söyleyecek çok şeyimiz var. Ortadoğu’nun hiçbir ülkesi böyle Rusçuluk yapmadı. Bunların huyu böyledir. Rusya’nın eyaleti mi olacaklar? Rusya’nın tarihte hiç görmediği şekilde... Etrafıyla geçinemeyen bir yer her şeyden önce orası... Bıraksan hepsi birbirini boğazlayacaklar. Suriye’de yüzde 7 azınlık aldı yönetimi götürdü.

'Kremlin'in töresi böyle'

Kremlin’de her odada, her salonda tarihi bir şahsiyetin resmi, heykeli vardır. Tarihi antikalar vardır. Kremlin’in töresi böyle. Kalkıp da adam 2’nci Katerina’yla övünecek. Herife bak. Ne kadar düzeysiz bir milliyetçilik.