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Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe ile ismi anılan Mircea Lucescu, Rumen basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Lucescu, sarı-lacivertli kulübü şampiyon yapanbileceğini söyledi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Mircea Lucesu konusunda Romanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Rumen basınında yer alan habere göre; Lucescu yakın çevresine "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dedi.

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Lucescu'nun Fenerbahçe ile de mutlu sona ulaşma konusunda hevesli olduğu vurgulandı

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