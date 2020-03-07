Kemal Kılıçdaroğlu’ndan OdaTV tutuklamalarına tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına Twitter'dan tepki gösterdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Saray; bağımsız gazetecileri tutuklamaya, medyayı sansürlemeye ve muhalif görüşleri sindirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Libya'daki MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin yapılan haberle ilgili başlatılan soruşturmada OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç’tan sonra OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklanmıştı.

"Yeniden inşa edeceğiz!"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

- Saray; bağımsız gazetecileri tutuklamaya, medyayı sansürlemeye ve muhalif görüşleri sindirmeye devam ediyor.

- Hiç kimse unutmasın, hukukun üstünlüğünün güvencesinde özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye'yi, Saraya rağmen yeniden inşa edeceğiz!