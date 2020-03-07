Esed'in karargahında ölümcül virüs paniği! Karargah binası tahliye edildi

SURİYE'de Rusya, İran ve Esed rejiminin ortak kullandığı karargahda, 10 İran askerinde koronavirüse rastlandı. Ölümcül virüse yakalanan askerler karantinaya alınırken, karargah binası tahliye edildi.

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Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de İran oldu.

İran'da koronavirüse yakalananların arasında devlet görevlilerinin ve askerlerin fazla olması ise dikkat çekiyor.

Karargahta virüs paniği

İran'da hızla yayılan koronavirüs komşu ülkeleri de tedirgin ederken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Yerel medyanın iddiasına göre; Suriye'de Rusya, İran ve rejimin ortak kullandığı karargahda, 10 İran askerinde koronavirüse rastlandı.